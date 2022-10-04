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КНДР поддержала аннексию оккупированных территорий Украины

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С ними уже все давно понятно

КНДР поддержала аннексию оккупированных территорий Украины

фото из свободных источников

Новина українською

В КНДР заявили, что референдумы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях прошли "в соответствии с Уставом ООН, определившим принцип равенства народа и его права на самоопределение", "большинство избирателей поддержало вхождение в состав рф".

Также Северная Корея обвинила США в "излюбленном приеме" – "вмешиваться во внутренние дела независимых стран" для поддерживания "гегемонистского однополярного мира".

Напомним, в июле Украина заявила о том, что разрывает дипломатические отношения с КНДР. Заявление последовало после признания Северной Кореей независимости "ДНР" и "ЛНР".

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В статье: КНДР война с россией
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Источник:
kcna.kp

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