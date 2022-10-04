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Малиновский ответил на бред Илона Маска - к обсуждению подключился экс-игрок сборной Украины

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Основатель SpaceX и Tesla Inc оскандалился из-за своей идеи

Малиновский ответил на бред Илона Маска - к обсуждению подключился экс-игрок сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский и экс-футболист национальной команды Евгений Левченко ответили на комментарий основателя главы Tesla Inc. Илона Маска, который оскандалился насчет принадлежности временно оккупированных россией территорий Украины.

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В своем Twitter Илон Маск начал раздавать советы по поводу завершения войны между Украиной и россией. В частности, он предложил отдать рф Крым. Одним из ответивших на резонансный твит был Руслан Малиновский:

"Крым – это Автономная республика в составе Украины, как это было с 1991 года. С 2014 года он временно аннексирован россией", - написал Руслан.

Малиновский ответил на бред Илона Маска - к обсуждению подключился экс-игрок сборной Украины - изображение 1

Комментарий украинского полузащитника поддержал и Евгений Левченко:

"Маски сняты, Илон Маск. К сожалению, иногда умные люди несут полную ахинею".

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В статье: Украина Евгений Левченко Руслан Малиновский война с россией Илон Маск
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