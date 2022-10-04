Малиновский ответил на бред Илона Маска - к обсуждению подключился экс-игрок сборной Украины
Основатель SpaceX и Tesla Inc оскандалился из-за своей идеи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский и экс-футболист национальной команды Евгений Левченко ответили на комментарий основателя главы Tesla Inc. Илона Маска, который оскандалился насчет принадлежности временно оккупированных россией территорий Украины.
В своем Twitter Илон Маск начал раздавать советы по поводу завершения войны между Украиной и россией. В частности, он предложил отдать рф Крым. Одним из ответивших на резонансный твит был Руслан Малиновский:
"Крым – это Автономная республика в составе Украины, как это было с 1991 года. С 2014 года он временно аннексирован россией", - написал Руслан.
Комментарий украинского полузащитника поддержал и Евгений Левченко:
"Маски сняты, Илон Маск. К сожалению, иногда умные люди несут полную ахинею".
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