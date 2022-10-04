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И объятия родных. Пятеро защитников Азовстали получили ордена Золотая звезда и звание Героев Украины

Общие новости
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Часть наших защитников вернулась из плена

И объятия родных. Пятеро защитников Азовстали получили ордена Золотая звезда и звание Героев Украины

Офіс Президента України

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Во время визита в Турцию руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак по поручению Президента Владимира Зеленского вручил ордена "Золотая Звезда" пятерым военнослужащим – защитникам Мариуполя и "Азовстали", которым присвоено звание Героя Украины.

Президент отметил высшей государственной наградой командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Дениса Прокопенко (позывной Редис), его заместителя Святослава Паламаря, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского (позывной Волыни), старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады НГУ Дениса Шлегу.

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Торжественное вручение наград состоялось во время встречи Андрея Ермака и первой леди Елены Зеленской с защитниками "Азовстали" и членами их семей в Турции.

Защитники "Азовстали" обратились с просьбой передать Владимиру Зеленскому флаг Украины с подписями и пожеланиями пяти командиров и девизом "Без боя нет славы".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Андрей Ермак Азовсталь
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Источник:
president.gov.ua

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