И объятия родных. Пятеро защитников Азовстали получили ордена Золотая звезда и звание Героев Украины
Часть наших защитников вернулась из плена
Офіс Президента України
Во время визита в Турцию руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак по поручению Президента Владимира Зеленского вручил ордена "Золотая Звезда" пятерым военнослужащим – защитникам Мариуполя и "Азовстали", которым присвоено звание Героя Украины.
Президент отметил высшей государственной наградой командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Дениса Прокопенко (позывной Редис), его заместителя Святослава Паламаря, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского (позывной Волыни), старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады НГУ Дениса Шлегу.
Торжественное вручение наград состоялось во время встречи Андрея Ермака и первой леди Елены Зеленской с защитниками "Азовстали" и членами их семей в Турции.
Защитники "Азовстали" обратились с просьбой передать Владимиру Зеленскому флаг Украины с подписями и пожеланиями пяти командиров и девизом "Без боя нет славы".
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