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Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с путиным

Общие новости
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Украина официально отказалась от каких-либо переговоров с диктатором

Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с путиным

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский указом №679/2022 подписал решение Совета по вопросам Национальной Безопасности и Обороны о невозможности проведения переговоров с президентом россии владимиром путиным.

"Учитывая результаты заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, и заслушав членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

1. Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом рф в. путиным.

2. Одобрить текст Общего обращения Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины и Премьер-министра Украины в Организацию Североатлантического договора.

З. Кабинету Министров Украины подготовить предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины, направленных на доведение оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии рф, усиление военной поддержки Украины по наращиванию ее оборонных способностей, содействие развитию оборонно-промышленного комплекса и существенного увеличения масштаба и объемов индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих.

4. В условиях эскалации со стороны рф Кабинету Министров Украины обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине.

5. Рекомендовать Верховной Раде Украины с целью повышения устойчивости государства ускорить принятие соответствующих законопроектов относительно надлежащего санкционного и иного реагирования на эскалацию со стороны россии".

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В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
president.gov.ua

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