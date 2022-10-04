Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с путиным
Украина официально отказалась от каких-либо переговоров с диктатором
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Президент Украины Владимир Зеленский указом №679/2022 подписал решение Совета по вопросам Национальной Безопасности и Обороны о невозможности проведения переговоров с президентом россии владимиром путиным.
"Учитывая результаты заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, и заслушав членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:
1. Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом рф в. путиным.
2. Одобрить текст Общего обращения Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины и Премьер-министра Украины в Организацию Североатлантического договора.
З. Кабинету Министров Украины подготовить предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины, направленных на доведение оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии рф, усиление военной поддержки Украины по наращиванию ее оборонных способностей, содействие развитию оборонно-промышленного комплекса и существенного увеличения масштаба и объемов индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих.
4. В условиях эскалации со стороны рф Кабинету Министров Украины обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине.
5. Рекомендовать Верховной Раде Украины с целью повышения устойчивости государства ускорить принятие соответствующих законопроектов относительно надлежащего санкционного и иного реагирования на эскалацию со стороны россии".
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