Лукашенко впервые признал, что Беларусь участвует в войне россии против Украины

Беларусь участвует в "спецоперации" рф в Украине, но своих военных не отправляет. Лукашенко впервые публично признал участие республики Беларусь в войне против Украины.

Самопровозглашенный президент РБ заявил, что Беларусь участвует в "специальной военной операции", то есть в войне россии против Украины. При этом он заверил, что мобилизацию в РБ объявлять не планируют, хотя сам Лукашенко постоянно "готовится к войне".

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