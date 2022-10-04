Лукашенко впервые признал, что Беларусь участвует в войне россии против Украины
Еще один диктатор
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Беларусь участвует в "спецоперации" рф в Украине, но своих военных не отправляет. Лукашенко впервые публично признал участие республики Беларусь в войне против Украины.
Самопровозглашенный президент РБ заявил, что Беларусь участвует в "специальной военной операции", то есть в войне россии против Украины. При этом он заверил, что мобилизацию в РБ объявлять не планируют, хотя сам Лукашенко постоянно "готовится к войне".
"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не скрываем... Но мы никуда не посылаем своих военных. Наше участие в том, чтобы не допустить распространение этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину россиянам стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие".
"Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет... Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне".
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