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The Times: пути пугает Запад "ядерным поездом", который может ехать в Украину

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Вероятны ли испытания оружия?

The Times: пути пугает Запад "ядерным поездом", который может ехать в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент россии, вероятно, планирует испытание ядерного оружия вблизи Украины. Для этого он направил в направлении линии фронта так называемый "ядерный поезд", как отмечают аналитики. Об этом сообщает The Times.

Путин дал понять, что готов применить ядерное оружие "для защиты россии", и напряженность усилилась после аннексии им четырех областей Украины, где идут ожесточенные бои.

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Колонна бронетранспортеров БПМ-97 и другой военной техники движется по центральной россии, о чем сообщил пророссийский Telegram-канал "Рыбарь". По сообщениям, эта сложная техника, включающая противоминное вооружение, принадлежит 12-му Главному управлению российской армии, управляющему центральными хранилищами ядерного оружия.

Польский военный аналитик Конрад Музыка отметил, что этот поезд отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, обслуживание, транспортировку и выдачу соответствующим подразделениям. НАТО, по информации британского издания, уже предупредил союзников о возможных ядерных испытаниях рф недалеко от границы с Украиной.

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В статье: Владимир Путин война с россией ядерное оружие
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Источник:
thetimes.co.uk

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