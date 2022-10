The Times: путин пугает Запад "ядерным поездом", который может ехать в Украину

Президент россии, вероятно, планирует испытание ядерного оружия вблизи Украины. Для этого он направил в направлении линии фронта так называемый "ядерный поезд", как отмечают аналитики. Об этом сообщает The Times.

Путин дал понять, что готов применить ядерное оружие "для защиты россии", и напряженность усилилась после аннексии им четырех областей Украины, где идут ожесточенные бои.

Колонна бронетранспортеров БПМ-97 и другой военной техники движется по центральной россии, о чем сообщил пророссийский Telegram-канал "Рыбарь". По сообщениям, эта сложная техника, включающая противоминное вооружение, принадлежит 12-му Главному управлению российской армии, управляющему центральными хранилищами ядерного оружия.

Польский военный аналитик Конрад Музыка отметил, что этот поезд отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, обслуживание, транспортировку и выдачу соответствующим подразделениям. НАТО, по информации британского издания, уже предупредил союзников о возможных ядерных испытаниях рф недалеко от границы с Украиной.

Putin's 'Nuclear Military Train' Reportedly on the Move, Spotted Loaded Down with Weaponry https://t.co/vMttrbPAX4