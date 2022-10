Солдаты рф массово сдаются в плен, у врага проблемы с оснащением мобилизованного состава

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "FREEДОМ" рассказал, как спасает жизнь проект "Хочу жить" и разъяснил алгоритм, которым российские солдаты могут сдаться в плен ВС Украины.

Представитель военной разведки Украины отметил, что только за последние несколько недель на "горячие линии" проекта уже поступило более 2 тыс. обращений. Также Андрей Юсов рассказал, как россиянам избежать отправки на передовую, если солдат уже мобилизован, а также подчеркнул, что повестки в россии выдали 100 тысячам мобилизованных, которых отправляют на самые опасные участки фронта.

Британская разведка также заявила о значительных проблемах россии с тем, чтобы размещать, обучать и оснащать призванный и мобилизованный личный состав.

(1/4) On 30 September 2022 Russian President Vladimir Putin signed an order for the routine autumn conscription cycle, which aims to train 120,000 conscripts. These conscripts are legally not permitted to be deployed outside of Russia. pic.twitter.com/d9xp2RVK9I