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Солдаты рф массово сдаются в плен, у врага проблемы с оснащением мобилизованного состава

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За последние недели куча обращений

Солдаты рф массово сдаются в плен, у врага проблемы с оснащением мобилизованного состава

ГУР

Новина українською

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "FREEДОМ" рассказал, как спасает жизнь проект "Хочу жить" и разъяснил алгоритм, которым российские солдаты могут сдаться в плен ВС Украины.

Представитель военной разведки Украины отметил, что только за последние несколько недель на "горячие линии" проекта уже поступило более 2 тыс. обращений. Также Андрей Юсов рассказал, как россиянам избежать отправки на передовую, если солдат уже мобилизован, а также подчеркнул, что повестки в россии выдали 100 тысячам мобилизованных, которых отправляют на самые опасные участки фронта.

Британская разведка также заявила о значительных проблемах россии с тем, чтобы размещать, обучать и оснащать призванный и мобилизованный личный состав.

Военное руководство вооруженных сил российской федерации перекинуло в район ведения боевых действий подразделения росгвардии, базирующиеся в административных границах сибирского военного округа и контингента российских войск в Сирии. оккупанты не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению. У них устаревшее и непригодное к использованию вооружение и военная техника. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Украины.

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В статье: война с россией ГУР британская разведка Разведка Британии
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Источник:
ГУР

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