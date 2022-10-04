Эстония передала ВСУ конфискованные дроны, которые россиянин хотел вывезти для армии оккупантов

Эстония передала украинским военным дроны, которые россиянин пытался вывезти из страны для армии россии. Об этом сообщает посольство Эстонии в Украине в Твиттере.

"Помните мужчину с двойным гражданством Эстонии и ря, который пытался вывезти беспилотники для российской армии? Кроме того, что его арестовали, полиция изъяла приобретенные мужчиной беспилотники и передала их украинской армии".

Remember an Estonian-Russian dual citizen who tried to bring drones for Russian army? Besides arresting him, @kaitsepolitsei withdrew drones the man have bought and donated them to ???????? Ukrainian army ???? @GeneralStaffUA @DefenceU pic.twitter.com/QIbA332CVD — Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) October 3, 2022

В июле на пограничном переходе "Койдула" в автомобиле Владимира Шилова, который имеет и российское, и эстонское гражданство, нашли три дрона DJI Mini 2: он на них собирал деньги через соцсеть "ВКонтакте", а затем планировал передать беспилотники российской армии. В июле суд в Таллине приговорил Шилова к четырем месяцам тюрьмы — его признали виновным в сознательном и непосредственном содействии акту агрессии иностранного государства.