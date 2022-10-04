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Эстония передала ВСУ конфискованные дроны, которые россиянин хотел вывезти для армии оккупантов

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Эстония передала ВСУ конфискованные дроны, которые россиянин хотел вывезти для армии оккупантов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Эстония передала украинским военным дроны, которые россиянин пытался вывезти из страны для армии россии. Об этом сообщает посольство Эстонии в Украине в Твиттере.

"Помните мужчину с двойным гражданством Эстонии и ря, который пытался вывезти беспилотники для российской армии? Кроме того, что его арестовали, полиция изъяла приобретенные мужчиной беспилотники и передала их украинской армии".

В июле на пограничном переходе "Койдула" в автомобиле Владимира Шилова, который имеет и российское, и эстонское гражданство, нашли три дрона DJI Mini 2: он на них собирал деньги через соцсеть "ВКонтакте", а затем планировал передать беспилотники российской армии. В июле суд в Таллине приговорил Шилова к четырем месяцам тюрьмы — его признали виновным в сознательном и непосредственном содействии акту агрессии иностранного государства.

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В статье: война с россией
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