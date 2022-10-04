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Оккупанты строят "государственную границу" в Васильевке Запорожской области

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Не пускают мужчин призывного возраста

Оккупанты строят "государственную границу" в Васильевке Запорожской области

фото из свободных источников

Новина українською

В Васильевке - единственном населенном пункте, через который можно выехать с временно захваченных территорий Украины в Запорожье, захватчики строят "государственную границу".

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Укринформ.

"В Васильевке пытаются обустроить "государственную границу", как они считают, со всеми правилами пересечения, которые они придумали. Не пускают мужчин призывного возраста. Транзит с оккупированной территории прекращен с обеих сторон. Оккупанты пытаются построить "границу", как в свое время в Крыму и на Донбассе", - сказал он.

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Старух напомнил, что за минувшие сутки с временно захваченных территорий Украины через Васильевку смогли выехать только 43 человека, в то время как на прошлой неделе эта цифра достигала 1500 - 2000 человек в день.

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В статье: война с россией
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