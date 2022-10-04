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"Час не мог выйти из машины" - Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол

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Сразу понял, что это конец

"Час не мог выйти из машины" - Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол

Скриншот: ТК Футбол

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Генеральный директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о том, что не подозревал о планах Рината Ахметов закрыть весь свой медиа бизнес.

"Я не знал, что будут закрывать каналы "Футбол". Узнал вместе со всеми. Знаю, что это не эмоциональное и быстрое решение Рината Ахметова.

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Я в тот день ехал в машине, слушал музыку. И вижу, что на телефон приходит сообщение за сообщением. Я припарковался, открыл телефон и... час не мог выйти из машины. Из официального сообщения я сразу понял, что это конец, ничего дальше не будет.

Мотив - закон про олигархов. Насколько я знаю, Ахметов не мог принять его, что он в каком-то особом статусе", - сказал Денисов.

Напомним, что в июле 2022 года Ринат Ахметов заявил о выходе из медийного бизнеса. Как разъяснил он, решение связано с так называемым законом об олигархах.

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В статье: Александр Денисов Телеканал Футбол 1/2/3
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Источник:
ТаТоТаке

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