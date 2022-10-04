  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кремль готов ждать нового президента Украины для переговоров
В тренде

Кремль готов ждать нового президента Украины для переговоров

Общие новости
(1 голосов)

В Кремле отреагировали на указ Зеленского

Кремль готов ждать нового президента Украины для переговоров

фото из свободных источников

Новина українською

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского либо уже его преемника.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Ну, а сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа", - сказал Песков.

Так Песков прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского, которым тот ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, движении Украины в НАТО и усилении обороноспособности.

Таким образом в Кремле дают понять, что не собираются прекращать войну, тогда как Владимир Зеленский до нового этапа аннексии Россией украинских территорий заявлял, что выведение российских войск из Украины является условием для переговоров с РФ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде