Кремль готов ждать нового президента Украины для переговоров

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского либо уже его преемника.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Ну, а сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа", - сказал Песков.

Так Песков прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского , которым тот ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, движении Украины в НАТО и усилении обороноспособности.

Таким образом в Кремле дают понять, что не собираются прекращать войну, тогда как Владимир Зеленский до нового этапа аннексии Россией украинских территорий заявлял, что выведение российских войск из Украины является условием для переговоров с РФ.