Кремль готов ждать нового президента Украины для переговоров
В Кремле отреагировали на указ Зеленского
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского либо уже его преемника.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Ну, а сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа", - сказал Песков.
Так Песков прокомментировал
Таким образом в Кремле дают понять, что не собираются прекращать войну, тогда как Владимир Зеленский до нового этапа аннексии Россией украинских территорий заявлял, что выведение российских войск из Украины является условием для переговоров с РФ.
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