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  3. "Из 23 осталось 7, у всех хорошее настроение": оккупант Людоед призвал мобиков не бояться - ВИДЕО
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"Из 23 осталось 7, у всех хорошее настроение": оккупант Людоед призвал мобиков не бояться - ВИДЕО

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Оккупанты сняли мотивирующий ролик

"Из 23 осталось 7, у всех хорошее настроение": оккупант Людоед призвал мобиков не бояться - ВИДЕО

Оперативне командування Південь

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Оккупант с позывным Людоед жалуется на нехватку военных в рядах оккупационной армии.

Видео, которое обнародовали российские пропагандисты, активно гуляет по сети.

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"У нас с 19 числа из 23 человек осталось 7. Люди нужны, это самый главный ресурс. ...Ждем их (мобилизованных. - Ред.), не надо бояться, вместе победим", - заявил российский оккупант.

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В статье: война с россией
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