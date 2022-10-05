"Из 23 осталось 7, у всех хорошее настроение": оккупант Людоед призвал мобиков не бояться - ВИДЕО
Оккупанты сняли мотивирующий ролик
Оперативне командування Південь
Оккупант с позывным Людоед жалуется на нехватку военных в рядах оккупационной армии.
Видео, которое обнародовали российские пропагандисты, активно гуляет по сети.
"У нас с 19 числа из 23 человек осталось 7. Люди нужны, это самый главный ресурс. ...Ждем их (мобилизованных. - Ред.), не надо бояться, вместе победим", - заявил российский оккупант.
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