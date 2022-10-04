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ВСУ освободили еще несколько сел на Херсонщине

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Продолжаем освобождать свою землю

ВСУ освободили еще несколько сел на Херсонщине

фото из свободных источников

Новина українською

4 октября в соцсетях появился ряд видео из новых освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Защитники сообщают о деоккупации Давыдового Брода, Староселья, Архангельского, Большой Александровки.

Об этом сообщают различные источники, в том числе советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, карты боевых действий от Deep State.

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Стоит отметить, что Генеральный штаб Украины пока не подтверждал информацию об освобождении Давыдова Брода и Староселья.

По словам военного, Давидов Брод освобожден от россиян силами 35-й отдельной бригады морской пехоты.

"Уже почти родной. Изнасилованный российской оккупацией. Он станет одним из жемчужин наших путешествий югом Украины после победы", - сказано в сообщении.

"Херсонская область, Староселье. Вчера зашли в Архангельское, сегодня - в Староселье. Шаг за шагом Херсонская область освобождается от оккупантов", - сообщил украинский военный.

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В статье: война с россией
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