ВСУ освободили еще несколько сел на Херсонщине
Продолжаем освобождать свою землю
фото из свободных источников
4 октября в соцсетях появился ряд видео из новых освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Защитники сообщают о деоккупации Давыдового Брода, Староселья, Архангельского, Большой Александровки.
Об этом сообщают различные источники, в том числе советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, карты боевых действий от Deep State.
Стоит отметить, что Генеральный штаб Украины пока не подтверждал информацию об освобождении Давыдова Брода и Староселья.
По словам военного, Давидов Брод освобожден от россиян силами 35-й отдельной бригады морской пехоты.
"Уже почти родной. Изнасилованный российской оккупацией. Он станет одним из жемчужин наших путешествий югом Украины после победы", - сказано в сообщении.
"Херсонская область, Староселье. Вчера зашли в Архангельское, сегодня - в Староселье. Шаг за шагом Херсонская область освобождается от оккупантов", - сообщил украинский военный.
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