На южном направлении враг деморализован, покидает позиции, подрывает мосты - сводка Генштаба за 4 октября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 4 октября.

Идут двести двадцать третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, но, вместе с тем, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, осуществляет перегруппировку.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Так, в течение суток, оккупанты нанесли 5 ракетных и 1 авиационный удар, совершили более 15 обстрелов с РСЗО.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 12 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Краматорск, Андреевка (Днепропетровской области), Бахмут, Железнодорожное, Вознесенск и Приднепровское.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Писаревка Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Волчанск, Варваровка, Ольховатка и Двухлетняя.

На Краматорском направлении – враг осуществляет перегруппировку своих подразделений.

На Бахмутском направлении противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы более десяти населенных пунктов. В частности, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Зайцева и Яковлевки.

На Авдеевском направлении от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Константиновка и Новомихайловка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелы подверглись районам двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов.

На Южнобужском направлении артиллерийские обстрелы подверглись районам более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

В российской федерации продолжаются мероприятия так называемой "долевой мобилизации". По имеющейся информации, казанский центр комплектования производит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на фондах казанского высшего танкового командного училища.

Несмотря на продолжающиеся мероприятия мобилизации, российская сторона не прекращает практику применения на территории Украины частных военных кампаний, укомплектованных лицами, завербованными в местах лишения свободы. Так, на временно оккупированной территории Луганской области, в так называемых центрах подготовки, продолжается обучение указанной категории лиц для дальнейшего направления их на линию столкновения.

По уточненной информации, 3 октября текущего года на юге Украины подтверждено поражение Силами обороны до тридцати объектов противника. Враг деморализован, покидает позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает запасы боеприпасов, пытается уничтожить мосты и переправы. Все это – с целью замедления темпов наступления наших войск.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов. Подтверждено поражение 2 опорных пунктов, 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пункт управления, а также 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.