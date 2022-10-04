Покинул страну. В Испании закрыли дело об экстрадиции пророссийского блогера Шария
Странное дело
скриншот
Суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции пророссийского блогера Анатолия Шария, поскольку он покинул территорию королевства.
Об этом сообщает ТАСС.
"От украинской власти поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого в Италии", - отметили в суде.
Суд решил прекратить нынешнее судебное разбирательство в отношении Шария. Инстанция также постановила сообщить об этом решении Интерпол, МИД и Минюст Испании.
Шария в Украине обвиняют в нарушении двух статей Уголовного Кодекса – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). Помимо тюрьмы ему может грозить конфискация имущества.
Шария задерживали в Испании 4 мая. Правоохранители отпустили его под расписку о невыезде.
Популярное сейчас
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- ОК Південь: Мобилизованные россияне уже на юге, они не подготовлены и начали сдаваться в плен
- Малиновский ответил на бред Илона Маска - к обсуждению подключился экс-игрок сборной Украины
- В Лиманском котле находятся около 5 тысяч российских военных – Гайдай
- Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта