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Покинул страну. В Испании закрыли дело об экстрадиции пророссийского блогера Шария

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Странное дело

Покинул страну. В Испании закрыли дело об экстрадиции пророссийского блогера Шария

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Суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции пророссийского блогера Анатолия Шария, поскольку он покинул территорию королевства.

Об этом сообщает ТАСС.

"От украинской власти поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого в Италии", - отметили в суде.

Суд решил прекратить нынешнее судебное разбирательство в отношении Шария. Инстанция также постановила сообщить об этом решении Интерпол, МИД и Минюст Испании.

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Шария в Украине обвиняют в нарушении двух статей Уголовного Кодекса – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). Помимо тюрьмы ему может грозить конфискация имущества.

Шария задерживали в Испании 4 мая. Правоохранители отпустили его под расписку о невыезде.

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В статье: война с россией Анатолий Шарий
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