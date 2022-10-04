Список новой военной помощи Украине от США. В него войдут HIMARS
Дедушка Джо продолжает помогать
Getty Images / Global Images Ukraine
Министерство обороны США уточнило, что именно входит в пакет военной помощи Украине размером 625 миллионов долларов, о выделении которого было объявлено во вторник.
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- 4 ракетные системы HIMARS и боеприпасы;
- 16 155-мм гаубиц;
- 75 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;
- 1000 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);
- 16 105-мм гаубиц;
- 30 000 выстрелов для 120-мм миномета;
- 200 противоминных машин MaxxPro;
- 200 000 патронов к стрелковому оружию;
- оборудование для создания препятствий;
- противопехотные боеприпасы Claymore.
Как сообщалось, президент США Джо Байден во вторник провел телефонный разговор с украинским визави Владимиром Зеленским, в котором объявил о выделении Украине военной помощи в размере 625 миллионов долларов. Это первая военная помощь Вашингтона после объявленной Россией аннексии территории четырех областей.
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Источник:whitehouse.gov
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