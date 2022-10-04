Список новой военной помощи Украине от США. В него войдут HIMARS

Министерство обороны США уточнило, что именно входит в пакет военной помощи Украине размером 625 миллионов долларов, о выделении которого было объявлено во вторник.

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4 ракетные системы HIMARS и боеприпасы;

16 155-мм гаубиц;

75 000 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;

1000 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);

16 105-мм гаубиц;

30 000 выстрелов для 120-мм миномета;

200 противоминных машин MaxxPro;

200 000 патронов к стрелковому оружию;

оборудование для создания препятствий;

противопехотные боеприпасы Claymore.

Как сообщалось, президент США Джо Байден во вторник провел телефонный разговор с украинским визави Владимиром Зеленским, в котором объявил о выделении Украине военной помощи в размере 625 миллионов долларов. Это первая военная помощь Вашингтона после объявленной Россией аннексии территории четырех областей.