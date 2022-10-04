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Список новой военной помощи Украине от США. В него войдут HIMARS

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Дедушка Джо продолжает помогать

Список новой военной помощи Украине от США. В него войдут HIMARS

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны США уточнило, что именно входит в пакет военной помощи Украине размером 625 миллионов долларов, о выделении которого было объявлено во вторник.

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  • 4 ракетные системы HIMARS и боеприпасы;
  • 16 155-мм гаубиц;
  • 75 000 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;
  • 1000 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);
  • 16 105-мм гаубиц;
  • 30 000 выстрелов для 120-мм миномета;
  • 200 противоминных машин MaxxPro;
  • 200 000 патронов к стрелковому оружию;
  • оборудование для создания препятствий;
  • противопехотные боеприпасы Claymore.

Как сообщалось, президент США Джо Байден во вторник провел телефонный разговор с украинским визави Владимиром Зеленским, в котором объявил о выделении Украине военной помощи в размере 625 миллионов долларов. Это первая военная помощь Вашингтона после объявленной Россией аннексии территории четырех областей.

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В статье: война с россией
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Источник:
whitehouse.gov

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