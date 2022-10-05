Гутцайт: Россияне делают все, чтобы вернуться в международный спорт. Идет дипломатическая война
Российские СМИ хотят навязать свое мнение о возвращении
Мінмолодіспорту
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт высказался о попытках россиян вернуться на международные соревнования.
"В российских СМИ пишут о возвращении россиян – это то, что они хотят видеть. Вы тоже видите, что они это распространяют для того, чтобы навязать свое мнение о возвращении.
Но сегодня еще действуют рекомендации по отстранению российских и белорусских спортсменов. Российские руководители спорта тоже пишут, что им неприятно быть участниками соревнований под нейтральным флагом, что это невозможно, что у них есть свой флаг.
Сейчас идет спортивная дипломатическая война. Мы работаем на своем фронте, они делают все, чтобы вернуться. Поэтому мы работаем и дальше", - сказал Гутцайт.
Популярное сейчас
- "Час не мог выйти из машины" - Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
- ОК Південь: Мобилизованные россияне уже на юге, они не подготовлены и начали сдаваться в плен
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Россияне потерпели большую неудачу, уходя из Лимана, - Британская разведка
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО