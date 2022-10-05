Россияне дважды за ночь атаковали Белую Церковь иранскими дронами
Удар был нанесен по объектам инфраструктуры
В ночь на 5 октября в Белой Церкви в Киевской области с интервалом примерно в час раздалось несколько взрывов (по свидетельству местных жителей – по меньшей мере три). Как сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, город был атакован дронами-камикадзе.
В результате удара произошли пожары на объектах инфраструктуры. Известно, по крайней мере, об одном пострадавшем. На месте работают экстренные службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
СМИ также обнародовали видео момента мощного взрыва.
Заметим, что ранее россияне использовали иранские дроны-камикадзе Шахед для ударов по южным городам, в частности регулярно запускали их в направлении Одессы.
Популярное сейчас
- ЛЧ. Интер - Барселона 1:0. СВАРенная победа
- Интер - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Реал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 5 октября 2022
- Россияне потерпели большую неудачу, уходя из Лимана, - Британская разведка
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине
Новости по теме
- 00:19 Украинские "Из 23 осталось 7, у всех хорошее настроение": оккупант Людоед призвал мобиков не бояться - ВИДЕО
- 00:02 Украинские Гутцайт: Россияне делают все, чтобы вернуться в международный спорт. Идет дипломатическая война
- 23:37 Украинские Мобилизованный россиянин сдался в плен через пять дней после отправки в Украину