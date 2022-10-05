Россияне дважды за ночь атаковали Белую Церковь иранскими дронами

В ночь на 5 октября в Белой Церкви в Киевской области с интервалом примерно в час раздалось несколько взрывов (по свидетельству местных жителей – по меньшей мере три). Как сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, город был атакован дронами-камикадзе.

В результате удара произошли пожары на объектах инфраструктуры. Известно, по крайней мере, об одном пострадавшем. На месте работают экстренные службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

СМИ также обнародовали видео момента мощного взрыва.

Заметим, что ранее россияне использовали иранские дроны-камикадзе Шахед для ударов по южным городам, в частности регулярно запускали их в направлении Одессы.