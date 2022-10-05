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Плюс двести двухсотых. Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян на фронте за 4 октября

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Снова ровная цифра

Плюс двести двухсотых. Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян на фронте за 4 октября

Генштаб

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 61000 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2435 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5038 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 1414 (+7) ед,
  • РСЗО – 341 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 177 (+0) ед,
  • самолетов – 266 (+0) ед,
  • вертолетов – 232 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4),
  • крылатые ракеты ‒ 246 (+0),
  • корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3841 (+18) ед,
  • специальная техника – 132 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях. Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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