Плюс двести двухсотых. Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян на фронте за 4 октября
Снова ровная цифра
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 61000 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2435 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5038 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 1414 (+7) ед,
- РСЗО – 341 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 177 (+0) ед,
- самолетов – 266 (+0) ед,
- вертолетов – 232 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 246 (+0),
- корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3841 (+18) ед,
- специальная техника – 132 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях. Данные уточняются.
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