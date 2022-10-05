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Ночью россияне обстреляли Никополь и Николаев. Уже утром оккупанты ударили по Запорожью

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Ночью россияне обстреляли Никополь и Николаев. Уже утром оккупанты ударили по Запорожью

Лукашук Телеграм-канал

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В Запорожье утром, 5 октября, были слышны взрывы. В городе и области по состоянию на 09:40 по киевскому времени объявлена воздушная тревога, как и в Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковских областях. После взрывов в Запорожье в некоторых районах поднялся дым. Также сообщают об утренних взрывах в Николаеве. Ночью россияне в очередной раз воевали с мирными городами и селами на Днепропетровщине. Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией три громады Никопольского района: Красногригорьевскую, Никопольскую и Марганецкую. Предварительно люди не пострадали. В Красногригорьевской громаде два дома уничтожены, до 20 изуродованы. российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач. В Никополе обстреляли базы отдыха. В Марганецкой громаде спасатели продолжают обследование территории. Масштабы разрушений выясняются.

Также ночью, с 4 на 5 октября, враг атаковал Николаевский район шестью дронами камикадзе "Shahed-136". Силами противовоздушной обороны все сбиты. С 00:00 до 02:00 обстрелы раздавались вне с. Широкое Широковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

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В статье: война с россией Виталий Ким Николай Лукашук Валентин Резниченко Александр Старух
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