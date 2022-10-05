  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. путин завершил законодательное оформление оккупации части территории Украины
В тренде

путин завершил законодательное оформление оккупации части территории Украины

Общие новости
(1 голосов)

кремлевский монстр разбросал туалетную бумагу

путин завершил законодательное оформление оккупации части территории Украины

Getty Images

Новина українською

российский диктатор путин утвердил аннексию захваченных территорий Украины, подписав преступные "законы" об их "вхождении" в состав российской федерации. Об этом сообщает пропагандистское издание риа новости.

Читайте такжеЗеленский официально признал ничтожными ряд указов Путина

Речь идет о "законах" о так называемом "принятии" захваченных армией оккупантов территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

путин назначил пушилина временно исполняющим обязанности председателя ДНР, пасечника – ЛНР, сальдо – губернатора Херсонской области, балицкого – губернатора Запорожской области.

Читайте такжеThe Times: путин пугает Запад "ядерным поездом", который может ехать в Украину

Напомним, 27 сентября россияне объявили "результаты" псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87 до 99% поддержки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде