путин завершил законодательное оформление оккупации части территории Украины

российский диктатор путин утвердил аннексию захваченных территорий Украины, подписав преступные "законы" об их "вхождении" в состав российской федерации. Об этом сообщает пропагандистское издание риа новости.

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Речь идет о "законах" о так называемом "принятии" захваченных армией оккупантов территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

путин назначил пушилина временно исполняющим обязанности председателя ДНР, пасечника – ЛНР, сальдо – губернатора Херсонской области, балицкого – губернатора Запорожской области.

Напомним, 27 сентября россияне объявили "результаты" псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87 до 99% поддержки.