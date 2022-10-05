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Санкции отменены. Боксеры из россии и беларуси снова будут участвовать в соревнованиях

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"Спорт вне политики"?

Санкции отменены. Боксеры из россии и беларуси снова будут участвовать в соревнованиях

IBA

Новина українською

Международная федерация бокса отменила санкции против россии и беларуси. Их спортсмены снова примут участие в соревнованиях.

Совет директоров IBA принял решение отменить предыдущие санкции против сборных страны-агрессора и страны-пособника, которые были введены в ответ на полномасштабную войну против Украины, развязанную россией при поддержке беларуси. Согласно решению, технические судьи россии и рб также вернутся к соревнованиям.

В IBA отметили, что организация будет сохранять "политический нейтралитет". Ранее IBA также заявила, что, несмотря на отстранение Федерации бокса Украины, спортсмены сборной смогут выступать под собственным флагом и использовать государственную символику. В то же время они не смогут соперничать под названием "Украина": официально они будут представлять "Украинскую сборную IBA".

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В статье: война с россией
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Источник:
iba.sport

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