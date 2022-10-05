Виталий Ким: Офицерский состав российской армии покинул Снигиревку

По предварительным данным, офицерский состав российских орков скрылся из города Снигиревка Николаевской области. Об этом во время брифинга заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, в населённом пункте еще остаются российские военные. В то же время Ким не стал разглашать дополнительные подробности о ситуации в Снигиревке, чтобы не навредить контрнаступательной операции ВСУ.

"Что касается Снигиревки и Гороховской громады, думаю, мы уже готовы назначать военную администрацию. Будем готовить кандидатуры, чтобы, как только состоится деоккупация, сразу все было под контролем. Вопрос лишь в том, чтобы освободить военным путем и дальше все очень быстро обустраивать".