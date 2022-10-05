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Песков говорит, что россия вернет себе освобожденные украинскими военными территории

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А также пообещал оккупировать Запорожье

Песков говорит, что россия вернет себе освобожденные украинскими военными территории

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков выразил уверенность, что российские оккупанты снова захватят освобожденные украинскими военными территории Украины, на которых ранее РФ провела псевдореферендумы и которые Путин "присоединил к России".

Об этом он сказал российским журналистам, сообщают РосСМИ.

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Журналисты спросили, нет ли противоречий между словами Путина о том, что "принятые территории" с Россией навсегда и тем, что российские войска отступают с некоторых территорий.

"Здесь нет никакого противоречия, они будут с Россией навсегда, они будут возвращены", – ответил Песков.

Он также добавил, что Херсонская и Запорожская области Украины "вошли в состав России" в границах, на которых действовала военно-гражданская администрация оккупантов "на момент принятия".

"Но я еще раз повторяю, там определенные территории будут возвращены. И мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией", - добавил Песков.

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В статье: война с россией
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