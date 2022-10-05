Нардепа ОПЗЖ Кузьмина уведомили о подозрении в госизмене

Нардепу ОПЗЖ Ренату Кузьмину сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

"В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.

Читайте также Всех нардепов от ОПЗЖ могут лишить мандата

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственное предательство) за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается местонахождение Рената Кузьмина, в том числе проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.