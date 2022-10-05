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Дон-дон генерал-полковник. путин присвоил кадырову очередное воинское звание

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Дон-дон генерал-полковник. путин присвоил кадырову очередное воинское звание

фото из свободных источников

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника и назвал это большой честью.

Об этом сам Кадыров сообщил в Telegram.

"Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня.

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Я безмерно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом", - заявил Кадарыв.

Кадыров также сообщил, что сейчас российские военные "ведут успешные наступательные действия в "ДНР" и в Херсонской области, один за другим они освобождают населенные и стратегически важные пункты".

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В статье: Рамзан Кадыров война с россией
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Комментарии (1)
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aleks68
05.10.2022 в 17:29
"оценка моих заслуг"лучше овец паси продажная падаль.рано или поздно пристрелят
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