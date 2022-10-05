"Разрыв истории на части" - Путин придумал новые "причины" войны против Украины
Бункерный дед окончательно пошел в разнос
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал новые "причины" войны против Украины. На этот раз он упомянул о "разрыве истории на части".
Об этом сообщают российские СМИ.
"Возможно, и не было бы сегодняшнего "конфликта", не будь попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать ее на части", - заявил Путин.
Также российский диктатор напомнил, что в Украине "пытались возродить нацизм". По его словам, неонацисты есть во всем мире, но только в Украине "с ними не борются".
"Напротив: их превозносят, поднимают на пьедестал, позволяют многотысячные факельные шествия в центре больших городов. Вот что поражает и вызывает отторжение у нормального человека", - заявив диктатор.
Также Путин решил прокомментировать недавние "референдумы", которые Россия провела на захваченных территориях Украины. Он сказал, что "результаты референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях его порадовали своей "прозрачностью" и "объективностью".
"Ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории. Будем помогать вам, всем людям, которые на протяжении долгих лет терпели скитания и сердцем хотели воссоединиться с Россией. В таких тяжелых условиях люди жили и продолжают жить. Здесь не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, что-то добавлять. Мы решили, что будет так, как захотят люди. "Результат" абсолютно прозрачный и не подлежит сомнению", - заявил Путин.
Популярное сейчас
- Есть погибшие. Стали известны последствия ударов по Белой Церкви и Запорожью
- "Чтобы нанести ответный удар". стремоусов объяснил неудачи армии рф на Херсонском направлении
- Россияне дважды за ночь атаковали Белую Церковь иранскими дронами
- Минобороны Украины: Почти все российские войска в Лимане были передислоцированы в мешки или в плен
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине