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"Разрыв истории на части" - Путин придумал новые "причины" войны против Украины

Общие новости
(7 голосов)

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"Разрыв истории на части" - Путин придумал новые "причины" войны против Украины

Новина українською

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал новые "причины" войны против Украины. На этот раз он упомянул о "разрыве истории на части".

Об этом сообщают российские СМИ.

"Возможно, и не было бы сегодняшнего "конфликта", не будь попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать ее на части", - заявил Путин.

Также российский диктатор напомнил, что в Украине "пытались возродить нацизм". По его словам, неонацисты есть во всем мире, но только в Украине "с ними не борются".

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"Напротив: их превозносят, поднимают на пьедестал, позволяют многотысячные факельные шествия в центре больших городов. Вот что поражает и вызывает отторжение у нормального человека", - заявив диктатор.

Также Путин решил прокомментировать недавние "референдумы", которые Россия провела на захваченных территориях Украины. Он сказал, что "результаты референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях его порадовали своей "прозрачностью" и "объективностью".

"Ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории. Будем помогать вам, всем людям, которые на протяжении долгих лет терпели скитания и сердцем хотели воссоединиться с Россией. В таких тяжелых условиях люди жили и продолжают жить. Здесь не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, что-то добавлять. Мы решили, что будет так, как захотят люди. "Результат" абсолютно прозрачный и не подлежит сомнению", - заявил Путин.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Комментарии (4)
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aleks68
05.10.2022 в 17:57
сдохнешь тварь и будешь проклят
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+5
-4
Черноморчик (Одесса )
05.10.2022 в 18:35
Ты смотри сколько тут любителей путлера . Накидали минусов , собаки башенные .
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+3
-2
aleks68
05.10.2022 в 19:02
хватает юродивых
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+2
0
Alex-696 (Немирів)
05.10.2022 в 19:08
Дуже хотілося б, щоб здихав повільно і в пекельних муках. За все зло, що воно накоїло.
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0
0

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