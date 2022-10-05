Россияне отходят на Южнобужском направлении, несут потери на Херсонщине - сводка Генштаба за 4 октября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 5 октября.

Идут двести двадцать четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг осуществляет перегруппировку подразделений своих войск по отдельным направлениям.

Противник продолжает обстреливать позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет дистанционное минирование территории на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и два авиационных удара, совершили более пятнадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 20 населенных пунктов. Среди них – Белая Церковь, Редкодуб, Северск, Соледар, Белогорка, Карловка, Запорожье, Никополь, Кривой Рог и Мирное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Голышевское и Писаревка Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Редкодуб, Волчанск и Двуречная;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Ковшаровка, Каменка, Новолюбовка, Терны, Торское, Ивановка, Серебрянка, Спорное и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Иванград, Зайцево, Одрадовка, Нью-Йорк и Юрьевка;

на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Владимировка, Новоселка, Времовка, Шахтерское, Золотая Нива, Пречистовка, Павловка, Веселое, Красное, Дорожнянка и Малая Токмачка.

На Южнобужском направлении противник продолжает осуществлять мероприятия по перегруппировке и отводу своих подразделений. Обстрелял более 25 населённых пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Большое Артаково, Белогорка, Благодатка, Андреевка, Новогреднево, Сухой Пруд, Луч, Степная Долина, Солдатское, Правдино и Мирное.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Новомихайловка.

Во временно захваченном городе Энергодар оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС. Так, по имеющейся информации, работники угрозы заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".

В результате успешных действий Сил обороны на Херсонском направлении подразделения противника понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику в ближайшие переправы через реку Днепр. В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, враг переместил около 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц поврежденной военной техники.

На временно оккупированной территории Луганской области из-за большого количества раненых и перегрузки местных лечебных заведений противник обустроил и использует школу как военный госпиталь. По предварительной информации, там находится до 200 раненых военнослужащих.

Командование подразделений российских оккупационных войск продолжает вербовать заключенных с целью восполнения потерь личного состава. По предварительной информации, более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима Ставропольского края согласились участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла более десяти ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также два зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили семь вражеских БПЛА. Шесть из них – иранского производства.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, двенадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также десять других важных объектов врага.