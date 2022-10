Глава МАГАТЭ едет в Киев: потребность в зоне безопасности вокруг ЗАЭС актуальна как никогда

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси направляется в Киев для консультаций по созданию охранной зоны ядерной и физической безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом Гросси сообщает в Twitter.

"Едем в Киев на важные встречи. Потребность в создании охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас актуальна как никогда", - написал он.

Отметим, что Гросси намерен посетить Киев и Москву для обсуждения вопроса создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под управление России ".

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai