Глава МАГАТЭ едет в Киев: потребность в зоне безопасности вокруг ЗАЭС актуальна как никогда
Проведет важные встречи
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси направляется в Киев для консультаций по созданию охранной зоны ядерной и физической безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Об этом Гросси сообщает в Twitter.
"Едем в Киев на важные встречи. Потребность в создании охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас актуальна как никогда", - написал он.
Отметим, что Гросси намерен посетить Киев и Москву для обсуждения вопроса создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил
On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 5, 2022
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