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Глава МАГАТЭ едет в Киев: потребность в зоне безопасности вокруг ЗАЭС актуальна как никогда

Общие новости
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Проведет важные встречи

Глава МАГАТЭ едет в Киев: потребность в зоне безопасности вокруг ЗАЭС актуальна как никогда

Twitter

Новина українською

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси направляется в Киев для консультаций по созданию охранной зоны ядерной и физической безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом Гросси сообщает в Twitter.

"Едем в Киев на важные встречи. Потребность в создании охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас актуальна как никогда", - написал он.

Отметим, что Гросси намерен посетить Киев и Москву для обсуждения вопроса создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под управление России".

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В статье: война с россией Рафаэль Гросси
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