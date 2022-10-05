  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: От псевдореферендума на Херсонщине освобождены три населенных пункта
В тренде

Зеленский: От псевдореферендума на Херсонщине освобождены три населенных пункта

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Обращение Зеленского к нации от 5 октября

Зеленский: От псевдореферендума на Херсонщине освобождены три населенных пункта

Зе!Президент

Новина українською

В среду, 5 октября, президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с традиционным видеообращением.

"Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка.

Есть сегодня и несколько событий, которые очень весомо подтверждают веру мира в будущее Украины, доверие мира к нашей прочности.

Во-первых, начинаем присоединение Украины к Организации экономического сотрудничества и развития. Это одна из самых престижных глобальных организаций. Она объединяет 38 сильнейших государств. Второе событие: вместе с нашими друзьями – Испанией и Португалией – подаем заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, – сказал Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде