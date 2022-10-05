Зеленский: От псевдореферендума на Херсонщине освобождены три населенных пункта
Обращение Зеленского к нации от 5 октября
Зе!Президент
В среду, 5 октября, президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с традиционным видеообращением.
"Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка.
Есть сегодня и несколько событий, которые очень весомо подтверждают веру мира в будущее Украины, доверие мира к нашей прочности.
Во-первых, начинаем присоединение Украины к Организации экономического сотрудничества и развития. Это одна из самых престижных глобальных организаций. Она объединяет 38 сильнейших государств. Второе событие: вместе с нашими друзьями – Испанией и Португалией –
Популярное сейчас
- Одного желания оказалось недостаточно. Реал – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча
- Реал – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- "Разрыв истории на части" - Путин придумал новые "причины" войны против Украины
- Есть погибшие. Стали известны последствия ударов по Белой Церкви и Запорожью
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО