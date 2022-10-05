Зеленский: От псевдореферендума на Херсонщине освобождены три населенных пункта

В среду, 5 октября, президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с традиционным видеообращением.

"Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка.

Есть сегодня и несколько событий, которые очень весомо подтверждают веру мира в будущее Украины, доверие мира к нашей прочности.