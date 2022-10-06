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Трубин вне конкуренции, Лунин не самый плохой в Реале. Известны оценки игроков матча Реал - Шахтер

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Худшим признан Конопля, а у Реала - Карвахаль

Трубин вне конкуренции, Лунин не самый плохой в Реале. Известны оценки игроков матча Реал - Шахтер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Аналитический портал whoscored выставил свои оценки игрокам "Шахтера" в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Реала".

Лучшим стал голкипер Анатолий Трубин. Он получил оценку 8.2. В тройку также вошли Валерий Бондарь (7.1) и Богдан Михайличенко (7.1). Худшим в "Шахтере" стал Ефим Конопля – 5.9.

Трубин вне конкуренции, Лунин не самый плохой в Реале. Известны оценки игроков матча Реал - Шахтер - изображение 1

скриншот - whoscored

Также оценки получили игроки "Реала". Худшим в составе мадридцев стал вышедший на замену Марко Асенсио. А среди игроков основы – Дани Карвахаль (6.3). Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получил оценку 6.7.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
06.10.2022 в 00:25
Конопля 5,9 ???! Да ну нах, матч не дивились! )
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