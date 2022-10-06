Трубин вне конкуренции, Лунин не самый плохой в Реале. Известны оценки игроков матча Реал - Шахтер
Худшим признан Конопля, а у Реала - Карвахаль
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аналитический портал whoscored выставил свои оценки игрокам "Шахтера" в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Реала".
Лучшим стал голкипер Анатолий Трубин. Он получил оценку 8.2. В тройку также вошли Валерий Бондарь (7.1) и Богдан Михайличенко (7.1). Худшим в "Шахтере" стал Ефим Конопля – 5.9.
скриншот - whoscored
Также оценки получили игроки "Реала". Худшим в составе мадридцев стал вышедший на замену Марко Асенсио. А среди игроков основы – Дани Карвахаль (6.3). Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получил оценку 6.7.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Реал - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- "Разрыв истории на части" - Путин придумал новые "причины" войны против Украины
- Худший матч в сезоне. Шахтер разгромно проиграл Реалу в матче Юношеской лиги
- Есть погибшие. Стали известны последствия ударов по Белой Церкви и Запорожью
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
06.10.2022 в 00:25
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet