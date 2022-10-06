Трубин вне конкуренции, Лунин не самый плохой в Реале. Известны оценки игроков матча Реал - Шахтер

Аналитический портал whoscored выставил свои оценки игрокам "Шахтера" в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Реала".

Лучшим стал голкипер Анатолий Трубин. Он получил оценку 8.2. В тройку также вошли Валерий Бондарь (7.1) и Богдан Михайличенко (7.1). Худшим в "Шахтере" стал Ефим Конопля – 5.9.

скриншот - whoscored

Также оценки получили игроки "Реала". Худшим в составе мадридцев стал вышедший на замену Марко Асенсио. А среди игроков основы – Дани Карвахаль (6.3). Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получил оценку 6.7.