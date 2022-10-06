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Настоящий террор: россияне ударили по многоэтажкам в Запорожье – есть погибшие

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Страна-террорист

Настоящий террор: россияне ударили по многоэтажкам в Запорожье – есть погибшие

Старух Телеграм-канал

Новина українською

рашисты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье. Число жертв уточняется, люди находятся под завалами. Работают спасатели. Одна женщина погибла. Еще одна умерла в машине скорой помощи. Под завалами домов, по меньшей мере, находится 5 человек. Многие спасены. Среди них трехлетняя девочка, ребенок госпитализирован. На месте происшествий идет спасательная операция. Также ночью оккупанты обстреляли инфраструктурный объект в Харькове, начался пожар. Информация о пострадавших и степени разрушения объекта сейчас уточняется. Предварительно были запущены иранские БПЛА из Белгорода. россияне всю ночь били по Никопольщине из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Предварительно люди не пострадали. В Никополе загорелся пожар в доме людей. Его уже укротили. Повреждены десять частных домов, предприятие и линии электропередач. В Мировской громаде изуродовано несколько частных домов и хозяйственных построек. В Марганецкой громаде идет обследование территории. Масштабы разрушений уточняются.

Также оккупанты атаковали дронами-камикадзе Одесскую область и Николаев.

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В статье: война с россией
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