Превратили в металлолом. ВСУ на юге уничтожили 9 танков россиян

Украинская армия продолжает уничтожать вражеские войска на южном направлении. В среду, 5 октября, было ликвидировано еще 58 российских орков. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Оккупанты продолжают вести боевые действия, однако теряют захваченные ранее территории. В течение 5 октября наша армия уничтожила: 58 россиян; 9 танков; 17 единиц автомобильной и другой бронированной техники; 2 беспилотника; 4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б"; 1 самоходную гаубицу "Акация"; 1 миномет; 1 командно-штабную машину; 1 реактивную систему залпового огня "Град"; 1 противотанковый ракетный комплекс; 2 склада боеприпасов.

Ночью с 5 на 6 октября российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. Девять дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.