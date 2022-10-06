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Призыв по поводу танков, "лидерство" россии, помощь от Италии и Германии – хроника поставок оружия для ВСУ

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Призыв по поводу танков, "лидерство" россии, помощь от Италии и Германии – хроника поставок оружия для ВСУ

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Глава Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что Евросоюз должен поставить Украине танки. Об этом пишет France 24.

"Украинцам нужно оружие, которым они могут воевать, чтобы вернуть свою территорию, и это означает, например, танки Leopard II, которые есть у нескольких государств-членов", – сказала Мецола.

По ее словам, страны, которые предоставят Украине свои танки, получат возмещение из Европейского фонда мира, который выделил 2,5 миллиарда евро на военные закупки для Украины.

Минобороны Италии готовит пятый пакет военной помощи для отправки в Украину. Ожидается, что указ будет подписан до конца этой недели, пишет Formiche.

Германия уже передала Украине пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) и готовит к передаче еще десять единиц техники этого типа. Об этом сообщается на сайте германского правительства. Отмечается, что на этой неделе Бундесвер отправил Украине два БРЭМ, а на прошлой неделе три машины были переданы ВСУ.

В то же время россия уже опередила всех союзников Украины по масштабам поставки военной техники нашим защитникам. Лишь одному батальону "Карпатська Січ" удалось захватить в Изюме Харьковской области 10 российских танков Т-80 и 5 гаубиц 2С5 "Гиацинт". Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

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В статье: война с россией
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Источник:
france24.com

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