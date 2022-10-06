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Более 80 единиц техники. Генштаб сообщил о потерях россиян за 5 октября

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И еще более трех сотен оккупантов

Более 80 единиц техники. Генштаб сообщил о потерях россиян за 5 октября

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с учетом результатов работы украинских воинов в течение 5 октября.

За прошедшие сутки было уничтожено еще около 330 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 61330 человек.

Кроме того, в среду было уничтожено 83 единицы техники, в том числе 15 беспилотников.

Потери россиян в технике:

  • танков - 2449 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 5064 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 1424 (+10) ед,
  • РСЗО - 344 (+3) ед,
  • средства ПВО - 177 (+0) ед,
  • самолетов - 266 (+0) ед,
  • вертолетов - 232 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15),
  • крылатые ракеты – 246 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3854 (+13) ед,
  • специальная техника – 134 (+2).

Указывается, что наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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