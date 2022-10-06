Более 80 единиц техники. Генштаб сообщил о потерях россиян за 5 октября

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с учетом результатов работы украинских воинов в течение 5 октября.

За прошедшие сутки было уничтожено еще около 330 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 61330 человек.

Кроме того, в среду было уничтожено 83 единицы техники, в том числе 15 беспилотников.

Потери россиян в технике:

танков - 2449 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 5064 (+26) ед,

артиллерийских систем - 1424 (+10) ед,

РСЗО - 344 (+3) ед,

средства ПВО - 177 (+0) ед,

самолетов - 266 (+0) ед,

вертолетов - 232 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15),

крылатые ракеты – 246 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3854 (+13) ед,

специальная техника – 134 (+2).

Указывается, что наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.