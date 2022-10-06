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В британской разведке рассказали, с какой дилеммой столкнулись россияне на Херсонском направлении

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Бегите, орки

В британской разведке рассказали, с какой дилеммой столкнулись россияне на Херсонском направлении

Defence Intelligence

Новина українською

Вооруженные Силы Украины 2 октября 2022 начали новый этап наступательных действий в Херсонской области, как пишет британская разведка. Продвигаясь к югу, украинские подразделения продвинули линию фронта еще на 20 км, главным образом достигая восточного берега Ингульца и западного берега Днепра, но еще не угрожая основным российским оборонным позициям.

российские командиры, вероятно, будут видеть растущую угрозу для направления Новой Каховки как одной из наиболее актуальных проблем. Поврежденная переправа через Днепр в этом районе остается одним из немногих доступных для них путей пополнения сил.

россия стоит перед дилеммой: отвод боевых сил за Днепр делает оборону остальной Херсонской области более надежной, но политическим императивом будет оставаться и защищаться. Враг направил большую часть своих воздушно-десантных сил со значительным недостатком личного состава для защиты Херсона. Таким образом, россия имеет немного дополнительных высококачественных сил быстрого развертывания для стабилизации фронта: она, вероятно, имеет целью развернуть мобилизованных резервистов в этом секторе.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
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