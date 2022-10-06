россия второй раз за сутки ударила по Запорожью

российские войска второй раз за день нанесли ракетный удар по Запорожью. В городе зафиксирован прилет. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Враг ударил ракетами по Запорожью около 10:30.

По данным секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, прилеты зафиксированы на объектах инфраструктуры.

Напомним, утром 6 октября войска россии ударили ракетами по Запорожью. Повреждены, по меньшей мере, 8 многоэтажек и объекты инфраструктуры. По состоянию на 10:30 утра известно о 6 раненых мирных жителях. Погиб один человек. Александр Старух уточнил, что гибель еще одной женщины не подтвердилась, врачам удалось спасти ее.

Под завалами домов остаются люди. Многих уже удалось спасти. Среди них – трехлетний ребенок, который сейчас находится в больнице. Спасательная операция продолжается.