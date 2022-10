Министр обороны Украины показал, как выглядит лучший ответ от ВСУ на аннексию в исполнении рф

Лучший ответ на любые действия россии – это движение украинской армии вперед. Так написал министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Твиттере о результатах осеннего наступления, добавив интерактивную карту освобожденных территорий.

Динамику показали на карте, где зафиксировано продвижение ВСУ с начала сентября по 5 октября.

#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.

This is the best answer to any and all "referenda", "decrees", "treaties" and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns