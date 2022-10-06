Министр обороны Украины показал, как выглядит лучший ответ от ВСУ на аннексию в исполнении рф
Хроника освобождения территорий
Getty Images / Global Images Ukraine
Лучший ответ на любые действия россии – это движение украинской армии вперед. Так написал министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Твиттере о результатах осеннего наступления, добавив интерактивную карту освобожденных территорий.
"Осеннее наступление украинской армии изо дня в день. Пока "российский парламент" пьянеет от напрасных попыток аннексии, наши солдаты продолжают движение вперед. Это самый лучший ответ на любые "референдумы", "указы", "договоры" и пафосные речи".
Динамику показали на карте, где зафиксировано продвижение ВСУ с начала сентября по 5 октября.
#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 5, 2022
This is the best answer to any and all "referenda", "decrees", "treaties" and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns
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