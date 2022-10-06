Министр обороны Украины показал, как выглядит лучший ответ от ВСУ на аннексию в исполнении рф

Лучший ответ на любые действия россии – это движение украинской армии вперед. Так написал министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Твиттере о результатах осеннего наступления, добавив интерактивную карту освобожденных территорий.

"Осеннее наступление украинской армии изо дня в день. Пока "российский парламент" пьянеет от напрасных попыток аннексии, наши солдаты продолжают движение вперед. Это самый лучший ответ на любые "референдумы", "указы", ​"договоры" и пафосные речи".

Динамику показали на карте, где зафиксировано продвижение ВСУ с начала сентября по 5 октября.