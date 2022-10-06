Инженеры из Днепра нашли в Shahed-136 чипы Intel. В ВСУ объяснили, почему рф делает ставку на эти дроны

Группа инженеров из Днепра, которая занимается производством БПЛА "Довбуш", разобрала иранский дрон-камикадзе и нашла на центральном процессоре чип американского производства Altera. Эту компанию Intel выкупил в 2015 году. Инициатор проекта Довбуш и один из основателей monobank Владимир Яценко отметил:

"Врага нужно знать в лицо. Инженеры нашей команды присоединились к препарированию "внутренностей" "Шахида". На фото устройство цифровой радиосвязи. Несколько интересных выводов. Эмбарго на поставку высокотехнологичных компонентов в Иран имеет большие дыры – на центральном процессоре хоть и затерта маркировка, но определенные признаки 100 процентно указывают, что это мощный чип производства ALTERA/INTEL. Устройство спроектировано специалистами, которые проходили обучение в Соединенных Штатах. Каждый мировой центр проектирования электронных устройств имеет свои признаки (как у художников). Интересно, что иранские студенты не могут учиться в США на пилотов, а вот приобщиться к новейшим технологиям в сфере радиоэлектроники – охотно. Главное – теперь мы имеем вдохновение и таланты сделать нашего "ДОВБУША" лучше. Слава Украине!".

Ранее США наложили на Иран торговое эмбарго, особенно в сфере инноваций. Как именно американские процессоры попали в Иран в обход санкций — пока неизвестно. В то же время спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что армия России начала массово использовать иранские дроны-камикадзе для экономии высокоточных ракет. По его словам, ракеты типа "Калибр" россия планирует применять зимой для ударов по объектам критической инфраструктуры в Украине. В большинстве случаев дроны уничтожаются зенитно-ракетными войсками.