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Сидорчук - об обстреле Запорожья: Это мой двор. Хотел бы, чтобы Илон Макс увидел эти кадры

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россия - страна-террорист

Сидорчук - об обстреле Запорожья: Это мой двор. Хотел бы, чтобы Илон Макс увидел эти кадры

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук отреагировал на ракетный обстрел российскими войсками по его родному городу, Запорожью.

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"Это мой двор. Так ли я представлял себе его в будущем, когда ходил здесь меленьким каждый день? Я мечтал, что в 2022 году здесь будут небоскребы, супергерои и электрокары.

Небоскребов нет, потому что все разрушается врагом. Но будут, когда мы победим и отстроим все.

Супергерои есть. Это наши ВСУ.

И электрокары. Несмотря на затуманивание ума у ​​их производителя. Хотя я хотел бы, чтобы и он увидел эти кадры сегодня.

И в момент, когда утро начинается с ужасных новостей и фотографий родных мест, я вижу, как представители страны-убийцы возвращаются в бокс. Спорт вне политики? Серьезно?

Я бы тоже очень хотел быть вне политики. И думал когда-то, что был. Это очень удобно. До первой сирены, до первых слез твоего ребенка, потому что ему страшно, до первой ракеты над головой и первой ракеты в твоем дворе. Запорожье, болит", - написал Сидорчук в своем Instagram.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) война с россией
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