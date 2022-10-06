Сидорчук - об обстреле Запорожья: Это мой двор. Хотел бы, чтобы Илон Макс увидел эти кадры

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук отреагировал на ракетный обстрел российскими войсками по его родному городу, Запорожью.

"Это мой двор. Так ли я представлял себе его в будущем, когда ходил здесь меленьким каждый день? Я мечтал, что в 2022 году здесь будут небоскребы, супергерои и электрокары.

Небоскребов нет, потому что все разрушается врагом. Но будут, когда мы победим и отстроим все.

Супергерои есть. Это наши ВСУ.

И электрокары. Несмотря на затуманивание ума у ​​их производителя. Хотя я хотел бы, чтобы и он увидел эти кадры сегодня.

И в момент, когда утро начинается с ужасных новостей и фотографий родных мест, я вижу, как представители страны-убийцы возвращаются в бокс. Спорт вне политики? Серьезно?

Я бы тоже очень хотел быть вне политики. И думал когда-то, что был. Это очень удобно. До первой сирены, до первых слез твоего ребенка, потому что ему страшно, до первой ракеты над головой и первой ракеты в твоем дворе. Запорожье, болит", - написал Сидорчук в своем Instagram.