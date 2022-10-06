Сидорчук - об обстреле Запорожья: Это мой двор. Хотел бы, чтобы Илон Макс увидел эти кадры
россия - страна-террорист
Фото: ФК Динамо Київ
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук отреагировал на ракетный обстрел российскими войсками по его родному городу, Запорожью.
"Это мой двор. Так ли я представлял себе его в будущем, когда ходил здесь меленьким каждый день? Я мечтал, что в 2022 году здесь будут небоскребы, супергерои и электрокары.
Небоскребов нет, потому что все разрушается врагом. Но будут, когда мы победим и отстроим все.
Супергерои есть. Это наши ВСУ.
И электрокары. Несмотря на затуманивание ума у их производителя. Хотя я хотел бы, чтобы и он увидел эти кадры сегодня.
И в момент, когда утро начинается с ужасных новостей и фотографий родных мест, я вижу, как представители страны-убийцы возвращаются в бокс. Спорт вне политики? Серьезно?
Я бы тоже очень хотел быть вне политики. И думал когда-то, что был. Это очень удобно. До первой сирены, до первых слез твоего ребенка, потому что ему страшно, до первой ракеты над головой и первой ракеты в твоем дворе. Запорожье, болит", - написал Сидорчук в своем Instagram.
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