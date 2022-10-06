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Интеллектуал прекрасного Днепра: сегодня Николай Кудрицкий мог отпраздновать юбилей

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Его жизнь оборвала авария

Интеллектуал прекрасного Днепра: сегодня Николай Кудрицкий мог отпраздновать юбилей

Днепр

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Николай Михайлович Кудрицкий родился 6 октября 1962 года в Никополе. Советский и украинский атакующий полузащитник. Прошел школу местного футбольного клуба "Колос". В 1984 году играл за "Кривбасс", в 1985-м перешел в "Днепр" по приглашению Владимира Емца и Геннадия Жиздика.

В составе "Днепра" становился чемпионом СССР (1988), серебряным призером чемпионата (1987, 1989), обладателем Суперкубка и Кубка СССР (1989). Входит в клуб Олега Блохина (106 голов).

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С развалом чемпионата СССР Кудрицкий перешел в израильский клуб "Бней Иегуда". 15 марта 1994 года в Хайфе прошел спарринг между сборной Израиля и сборной Украины. После игры состоялся банкет – примерно в 3 часа ночи Кудрицкий решил поехать домой. Вадим Тищенко, игрок клуба "Хапоэль" (Хайфа), уговаривал его остаться на ночь, но Кудрицкий решил ехать. Примерно в 4 часа утра, в километре от северного въезда в город Раанана, он попал в аварию и скончался на месте.

В Украине с 1994 года проходит ежегодный мемориальный турнир памяти Николая Кудрицкого, финал которого проходит 16 марта.

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В статье: Николай Кудрицкий
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