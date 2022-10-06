С начала октября ВСУ освободили из-под российской оккупации более 400 кв. км Херсонской области

Вооруженные силы Украины с начала октября освободили от российских оккупантов более 400 квадратных километров Херсонской области. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.

"Имеем достаточно убедительные успехи, направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождено от оккупантов (с начала активных действий в октябре). И мы продвигаемся дальше".

На южном направлении ситуация остается сложной и развивается чрезвычайно динамично. Украинские силы обороны продвигаются, на нескольких направлениях углубление по линии фронта происходит до 20 километров.