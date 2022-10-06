С начала октября ВСУ освободили из-под российской оккупации более 400 кв. км Херсонской области
Слава ВСУ!
Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины с начала октября освободили от российских оккупантов более 400 квадратных километров Херсонской области. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.
"Имеем достаточно убедительные успехи, направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождено от оккупантов (с начала активных действий в октябре). И мы продвигаемся дальше".
На южном направлении ситуация остается сложной и развивается чрезвычайно динамично. Украинские силы обороны продвигаются, на нескольких направлениях углубление по линии фронта происходит до 20 километров.
Популярное сейчас
- Впервые в истории Шахтера в старте команды на матч ЛЧ вышли 11 украинцев
- Ренн - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.10.2022
- Йовичевич: Могли завершить матч с Реалом вничью, но помешал адреналин
- Есть погибшие. Стали известны последствия ударов по Белой Церкви и Запорожью
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
Новости по теме
- 16:38 Украинские ОК Південь: Мобилизованные россияне уже на юге, они не подготовлены и начали сдаваться в плен
- 18:19 Украинские Россияне уже выпустила по югу Украины 32 дрона-камикадзе, 22 из них были сбиты
- 19:37 Украинские Гуменюк: Россияне на юге зажаты между ВСУ и правым берегом Днепра, часть ищет способ сдаться в плен