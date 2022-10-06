Попытки вербовки от рф и сдача в плен ради спасения раненых. Детали с брифинга командиров Азова

Представители российского ГРУ пытались вербовать выходивших из "Азовстали" защитников полка "Азов", мотивируя это "войной против США и Запада". Об этом сказал начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич "Тавр" на брифинге командиров полка Азов.

"В отношении именно "азовцев" у главного разведуправления рф было отработано следующее: когда мы вышли из плена, они хотели завербовать "Азов" как подразделение тем, что ребята вы хорошо воюете (я сейчас цитирую ГРУ, а не себя) и давайте вместе уничтожать Запад и США. У "азовцев" единодушно было одно мнение: Они – наши враги. Мы – украинские военные. Украина – наша родина".

Кротевич сообщил, что узнал о теракте в Еленовке только после освобождения из плена в Чернигове. Пока списки погибших еще не завершены. Согласно спискам россии около 50 человек погибли, а украинской стороне удалось подтвердить только 41 человека.

"На Азовстали у нас были ранены 600 человек и 300 из них просто гнили. Поэтому офицерский состав единогласно принял решение выйти в плен, чтобы оказать срочную медицинскую помощь бойцам", – майор Богдан Кротевич "Тавр". "Тавр" заявил, что во время освобождения гражданских с Азовстали были договоренности "Красного креста", что все люди попадут на подконтрольную Украине территорию, но этого не произошло. Некоторых людей забрали представители террористической группировки ЛДНР". "Первые четыре дня личный состав находился в Еленовке. На 5 день ночью за нами приехали. Нам не разрешили забрать вещи и поставили перед фактом, что мы едем. Куда, конечно, не сказали. Мы прилетели куда-то, в какую-то камеру на территории рф. Я думаю, что это был Питер, потому что я слышал чаек", – рассказал начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич. "Другого Медведчука у нас нет, но есть определенная идея, чтобы предоставить обменный фонд, чтобы освободить наших пленных. Мы надеемся, что представители власти нас выслушают", – отметил Тавр.