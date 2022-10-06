Генштаб: ВСУ установили контроль над 93 населенными пунктами в Харьковской области
Или 2400 кв. км
Генштаб ЗСУ
С 21 сентября Вооруженные силы Украины установили контроль над 93 населенными пунктами в Харьковской области, взяли под контроль более 2400 кв. км Слобожанщины.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов, передает Интерфакс-Украина.
"С 21 сентября нашим войскам удалось продвинуться вглубь обороны противника на 55 км, установить контроль над 93 населенными пунктами, взято под контроль более 2 тыс. 400 квадратных километров Слобожанщины", – заявил он.
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