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Генштаб: ВСУ установили контроль над 93 населенными пунктами в Харьковской области

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Или 2400 кв. км

Генштаб: ВСУ установили контроль над 93 населенными пунктами в Харьковской области

Генштаб ЗСУ

Новина українською

С 21 сентября Вооруженные силы Украины установили контроль над 93 населенными пунктами в Харьковской области, взяли под контроль более 2400 кв. км Слобожанщины.

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Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов, передает Интерфакс-Украина.

"С 21 сентября нашим войскам удалось продвинуться вглубь обороны противника на 55 км, установить контроль над 93 населенными пунктами, взято под контроль более 2 тыс. 400 квадратных километров Слобожанщины", – заявил он.

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В статье: война с россией
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