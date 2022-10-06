Зеленский считает, что Путин "не сохранит жизнь", если применит ядерное оружие
Президент поставил под сомнение, имеет ли Путин достаточный контроль над российской кампанией
Фото - ОП
Президент Владимир Зеленский убежден, что Владимир Путин в случае применения ядерного оружия "не сможет сохранить жизнь".
Об этом Зеленский во время видеоинтервью Институту Лоуи в Австралии.
"Он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранять, так сказать, свою жизнь, и я в этом уверен", - сказал президент Украины.
Президент поставил под сомнение, имеет ли Путин достаточный контроль над российской кампанией, чтобы направить тактический ядерный удар. По словам Зеленского, россиянам "трудно контролировать все, что происходит в их стране, так же, как они не контролируют все, что у них на поле боя".
Президент отметил, что использование ядерного оружия мир "никогда не простит ни Путину, ни России".
Популярное сейчас
- Сидорчук - об обстреле Запорожья: Это мой двор. Хотел бы, чтобы Илон Макс увидел эти кадры
- Соперник Шахтера в ЛЧ потерял основного кипера на длительный срок
- Холанд обошел Луиса Суареса по количеству голов в Лиге Чемпионов
- Россияне потерпели большую неудачу, уходя из Лимана, - Британская разведка
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга