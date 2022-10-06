Зеленский считает, что Путин "не сохранит жизнь", если применит ядерное оружие

Президент Владимир Зеленский убежден, что Владимир Путин в случае применения ядерного оружия "не сможет сохранить жизнь".

Об этом Зеленский во время видеоинтервью Институту Лоуи в Австралии.

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"Он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранять, так сказать, свою жизнь, и я в этом уверен", - сказал президент Украины.

Президент поставил под сомнение, имеет ли Путин достаточный контроль над российской кампанией, чтобы направить тактический ядерный удар. По словам Зеленского, россиянам "трудно контролировать все, что происходит в их стране, так же, как они не контролируют все, что у них на поле боя".

Президент отметил, что использование ядерного оружия мир "никогда не простит ни Путину, ни России".