Байден оценил возможность встречи с Путиным на саммите G20

Президент США Джо Байден пока еще не знает, встретится ли он на саммите G20 с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения войны в Украине.

Об этом сообщает корреспондент Bloomberg Джордан Фабиан в Twitter со ссылкой на заявление главы Соединенных Штатов.

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"Это еще предстоит выяснить", - заявил Байден, комментируя вероятность переговоров с Путиным.

Отметим, саммит "Большой двадцатки" пройдет уже 15 ноября в Индонезии. Там планирует присутствовать Путин. Туда также был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.