Байден оценил возможность встречи с Путиным на саммите G20

Президент США Джо Байден пока еще не знает, встретится ли он на саммите G20 с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения войны в Украине.

Об этом сообщает корреспондент Bloomberg Джордан Фабиан в Twitter со ссылкой на заявление главы Соединенных Штатов.

"Это еще предстоит выяснить", - заявил Байден, комментируя вероятность переговоров с Путиным.

Отметим, саммит "Большой двадцатки" пройдет уже 15 ноября в Индонезии. Там планирует присутствовать Путин. Туда также был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Biden also said it "remains to be seen" whether he will meet with Russian President Vladimir Putin at the G-20 to discuss Ukraine