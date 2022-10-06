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Двое россиян, убегая от мобилизации, приплыли на лодке из Чукотки на Аляску

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Двое россиян, убегая от мобилизации, приплыли на лодке из Чукотки на Аляску

фото из свободных источников

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Двое бежавших от мобилизации жителей Чукотского автономного округа РФ на лодке приплыли на Аляску.

Об этом сообщает Голос Америки.

Жители городка Гамбелл на острове Святого Лаврентия в штате Аляска обнаружили у берега двух мужчин на небольшой лодке. По словам новоприбывших, они россияне и приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе, расположенном на берегу залива Креста Берингова моря. Они объяснили, что скрываются от мобилизации.

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Гамбелл с населением 495 человек расположен на северо-западном мысе острова, примерно в 36 милях (58 км) от Чукотского полуострова. Остров ближе к России, чем материковой части Аляски, и на его мысе видны ее территории.

Отмечается, что от точки отплытия к месту прибытия россияне преодолели около 500 км. Сейчас мужчины находятся в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска, под охраной Управления береговой охраны США.

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В статье: война с россией
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