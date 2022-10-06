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Зеленский: За последние шесть дней освободили 500 квадратных километров на Херсонщине

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Война продолжается

Зеленский: За последние шесть дней освободили 500 квадратных километров на Херсонщине

Укринформ

Новина українською

Украинские военные освободили уже более 500 квадвартовых километров территории Херсонской области с начала октября.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

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"Только с 1 октября и только в Херсонской области от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов. Есть успехи и на Восточном направлении", - сказал он.

Зеленский добавил, что обязательно настанет день, когда можно будет отчитаться об успехах на Запорожском направлении.

Также президент отметил, что однажды мы услышим и об освобождении Крыма.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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