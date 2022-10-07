Впервые россияне атаковали Запорожье БПЛА из Ирана. Также известны последствия вчерашнего обстрела

Разрушениям подверглись объектам инфраструктуры в двух районах Запорожья. Сегодня, 7 октября, оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты по городу. Предварительно это были БПЛА shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов. По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован.

Известно, что в результате вчерашней ракетной атаки по Запорожью погибли 11 человек, спасти удалось 25. По состоянию на утро 7 октября идет проведение аварийно-спасательных работ на месте разрушенных жилых домов.

Никопольщина всю ночь содрогалась от взрывов. российские оккупационные войска шесть раз ударили по району из РСЗО и тяжелой артиллерии. Предварительно люди не пострадали. В Никополь прилетело около 40 российских снарядов. В городе повреждено несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.